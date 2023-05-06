【圖輯】沙田美食市集開鑼　陳茂波指攤位近70個　有市民嘆天氣炎熱 (17:32)

市民哈先生今早10時已到沙田公園，但因為天氣炎熱而在迴廊下乘涼許久，他說自己一星期前曾參加灣仔會展美食市集，指會展美食市集雖然要排隊進場，但在室內且有冷氣，認為安排比沙田場好，形容今日天氣炎熱「頂唔順」。今日沙田氣溫約為30度，市集現場不少市民舉傘、戴帽子墨鏡遮陽，亦有不少市民佩戴掛頸風扇消暑。

今次市集以華夏和香港地道美食為主題，現場不少攤位出售燒賣、蛋撻、魚蛋等食品。其中一個魚蛋及魚滑攤位的工作人員黃小姐表示，部分客人反映現場供人用餐的枱不多，「始終呢啲嘢（魚蛋魚滑）係熱嘅嘛，邊行邊食都驚撞親人哋」。另有參展商戶指，觀察到沙田美食市集長者居多，見到年輕人的數量不及灣仔場多。

市集有不少市民前來享受「家庭樂」，家住沙田公園附近的王太一家四口從住所步行來參加市集。王太說，今次一家人來美食市集，預算為300元，計劃只買即食食物，惟只入場不久暫時花50元買了一盒窩夫，又形容價格「不算特別平」。