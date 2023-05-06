港鐵馬場站幕門明啟用 料2025年前完成安裝東鐵綫1600對幕門 (15:44)

港鐵於周二（5月2日）凌晨開始在馬場站月台加裝自動月台閘門，計劃工程於2024年擴展至落馬洲、上水、沙田及大圍站月台，料2025年底可完成安裝涉及13個東鐵綫車站共35個月台、約1600對及總長度近8千米的自動閘門，每個月台安裝45對閘門。

港鐵機電工程建造總經理梁志添解釋，安裝自動閘門的車站次序有3項考慮因素，包括月台較筆直和少彎位、無須調校停車位置和設有備用月台，而率先安裝馬場站正好符合條件。

梁又指，月台自動閘門的安裝工程須於晚間非行車時間的「黃金兩小時」進行，每星期最多安排2至3晚進行工程，指「安裝時間真係唔多」，每個月台的閘門安裝工程，平均須用3至6個月完成，工程由內地公司承包，耗資5.1億。

港鐵高級建造工程師陳國基表示，每道自動閘門啟用前都至少進行逾一萬次測試才啟用，以確保閘門開關穩定和流暢。

港鐵向記者示範馬場站月台自動幕門開關過程，實測時幕門關上的速度較車門稍遲1.5秒，幕門完全關上則用時3秒。