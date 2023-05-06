「光城者」策劃炸彈案 17歲男主腦承認串謀恐怖活動罪 5同黨同認罪 (15:38)

另外，主審法官李運騰在散庭前提到，控方花費兩小時讀出案情，當中部分資料毋須讀出，提醒控方「分辨案情撮要和覆述所有證據之別」。

6名被告依次為郭文希（現年20歲，下同）、何裕泓（19歲）、歐文（21歲）、陳姓男生（17歲）、羅姓男生（17歲）及蘇穎貞（19歲）。何承認國安法下的串謀恐怖活動罪，其餘被告承認交替控罪，控罪日期涵蓋2021年4月1日至7月5日。同案被控串謀恐怖活動罪的陳凱量（24歲）則未有一同答辯。

案情指，積極參與反修例示威的郭、何兩人在2019年尾認識，郭後來加入光城者，負責擺街站。案情描述隨著社運發展，何「變得激進」，計劃以激烈手段顛覆政府，包括炸彈襲擊。

同年6月，郭介紹何認識一名涉在檢測站縱火的張姓男子。何、張計劃在法院大樓放炸彈，張提供4萬元資金，又提供製作TATP炸彈的方法及建議何事後離港。何購入製作炸彈的工具，並與同學歐文租借一酒店房間，計劃在房間製作炸彈；何後來招攬陳姓朋友協助搖控引爆炸彈，陳則介紹羅姓朋友以500元報酬運送炸彈。

何亦曾詢問鄰居蘇穎貞如何購買化學物，蘇則詢問前男友如何購買雙氧水及鹽酸，後來向她透露擬進行恐怖襲擊後離港，蘇一直沒表明參與計劃。直到7月，何向張表示，他被警察跟蹤，要延後計劃。各人最終在7月5日至12日被捕。

警方在酒店房間搜出漏斗、溫度計、燒杯等可製作炸藥的工具，並搜得何的筆記簿，摘下製作TATP炸藥的原材料及進行恐怖襲擊的計劃，包括透過襲擊「將社運提升至革命層面」，及計劃「製造混亂」令奧運取消。爆炸品處理課判斷被告有意圖和潛在能力進行炸彈襲擊。