錯播國歌｜簡揚傑批楊祖賜「恐嚇式質問」無助梳理事件　港協否認並表達強烈不滿 (16:07)

簡揚傑重申，關婉儀未能成功將載有國歌的USB交到主辦單位及核實，屬鐵一般事實，但他指關事後已盡力解答。對於港協指冰協初期回覆欠細節，簡解釋因當時沒有機會向關婉儀查詢，又指若非關婉儀屢受態度惡劣的質問，相信關不會「答到一忽忽」，透露冰協提交最終報告前，曾索取法律意見，並因此更詳細整理事件始末及細節。

冰協曾指港協於會面時不尊重運動員，港協其後否認。簡稱引述錄音內容，指涉事比賽共6隊參賽，稱楊祖賜當時回應指「咁咪係囉，我哋成日帶隊參加呢啲比賽，十隊以內都會有....」，又稱「六隊之嘛，有幾煩啫，坐喺度飲下啤酒啦」，認為楊沒有恭賀獲亞軍的港隊代表，反而關注參賽隊數，令冰協感到港協不尊重運動員。

港協暨奧委會同日回應，對冰協「高壓審犯」之失實言論表示強烈反對和不滿，把義務秘書長楊祖賜及其輔警總監身份混為一談，將查詢扭曲為盤問，製造港協負面形象的做法令人遺憾；又提到雙方上月會面後，冰協領隊關婉儀曾向傳媒形容會面氣氛「OK」，反指港協若有不實陳述或「恐嚇」，冰協理應在會上提出反對，甚或向傳媒提出。

港協指冰協多年接受政府公帑資助，而主席簡揚傑是最高決策者，絕非旁觀者或其口中的「普遍市民」，認為身在其位應擔當並履行其義務和職責，承擔共同責任並加以改善，而非由領隊獨力應對，惟簡在三月會議前從未就事件回答港協查詢，或以其主席身份向公眾交代，而在會面後逾一個月才回應會議的內容。

港協稱，楊祖賜會上向冰協表達，雙方均有義務處理企業管治，指「把任何管理上的處理模式，一個無形壓力，加諸運動員身上，絕對不應該」，「運動員永遠和我們同一條線，他們只是去享受和代表香港，應該付出一切能力和得到成果」。港協又指，冰協斷章取義引述會議當天的部份對話內容，澄清當時港協與冰協討論其企業管治，引述冰協指組隊出賽人數時有不足，需在海外物色運動員參賽，港協因此問及冰協派隊數目，並指體育總會出外作賽費用由政府資助，可否考慮更好運用資源培訓本地運動員作賽。