錯播國歌｜簡揚傑批楊祖賜「恐嚇式質問」無助梳理事件　指楊稱帶隊輕鬆可「飲啤酒」感不尊重 (10:32)

港協暨奧委會及香港冰協再為錯播國歌事件隔空爭辯。繼雙方爭拗報告內容失實與否，冰協主席簡揚傑亦開腔，點名批評港協義務秘書長楊祖賜處事手法，形容他以「高壓審犯一樣的態度」、「六十年代的審犯恐嚇式質問」向領隊關婉儀查問，無盡力協助關婉儀梳理事件，致令冰協提交首兩份報告時內容不夠仔細，質疑楊「急不及待諉過於人」，態度「高高在上」，顯得不願相信冰協解釋。簡亦引述雙方會面錄音，再提及楊祖賜的說法，令人覺得楊不尊重運動員。
簡揚傑重申，關婉儀未能成功將載有國歌的USB交到主辦單位及核實，屬鐵一般事實，但他指關事後已盡力解答。對於港協指冰協初期回覆欠細節，簡解釋因當時沒有機會向關婉儀查詢，又指若非關婉儀屢受態度惡劣的質問，相信關不會「答到一忽忽」，透露冰協提交最終報告前，曾索取法律意見，並因此更詳細整理事件始末及細節。
冰協曾指港協於會面時不尊重運動員，港協其後否認。簡稱引述錄音內容，指涉事比賽共6隊參賽，稱楊祖賜當時回應指「咁咪係囉，我哋成日帶隊參加呢啲比賽，十隊以內都會有....」，又稱「六隊之嘛，有幾煩啫，坐喺度飲下啤酒啦」，認為楊沒有恭賀獲亞軍的港隊代表，反而關注參賽隊數，令冰協感到港協不尊重運動員。