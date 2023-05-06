北角昌盛洋樓煮食爐爆炸起火　82歲女戶主燒傷 (10:17)

消防員動用一條喉及一隊煙帽隊撲救，至早上6時09分將火救熄，經初步調查，相信一煮食爐懷疑發生爆炸。警方指，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，警方及相關部門將繼續調查火警成因。煤氣公司職員到場調查。

現場消息稱，起火單位由82歲姓林女戶主與丈夫居住，男戶主正外遊，林婦獨自在家。她今早起床煮食，惟一開爐就發生爆炸，燒傷手部，而爐頭附近放有麵粉，她亦被彈開的麵粉沾滿全身。她其後到鄰居家中暫避，再由消防員扶下樓，清醒被送往律敦治醫院，其後被轉送瑪麗醫院繼續接受治療。

火警期間，38男及22女居民自行疏散，部分住戶帶同手抱幼童及愛犬逃生。居於對面大廈的梁先生目擊火警經過，稱其妻最初聽到「嘭」一聲巨響，並說「對面火燭」，他隨即驚醒及報警。他形容最初僅見「少少火光」，其後火勢漸大，「啲火開頭好細嘅，慢慢變到好犀利」。梁先生稱，今日是自己生日，聽聞一對公公婆婆在起火單位居住，希望火警中不會有人傷亡。