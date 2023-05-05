初選案︳鍾錦麟稱建制媒體批初選引擔憂　惟戴耀廷堅稱合法故疑中留情 (19:03)

鍾表明自己「純粹相信」建制媒體報導的風聲某程度代表中央，於2019年社會事件過後，中央對港政策「唔會不為所動」，需要謹慎處理相關風險，加上批評初選的聲音來自建制陣營，並非只源於個別板塊。至於戴耀廷當時強調運用基本法賦予權力否決財案，鍾表示對戴的說法「疑中留情」，鍾相信關於中央的講法可能構成「組合拳」，他不清楚如何觸發風險，「拆彈拆得一樣得一樣」。

不過，鍾重申當刻信任戴的主張為合法，表面看來基本法賦予立法會審議開支的權力，鍾未能說明否決財案如何犯法，他坦言「我拗唔過戴耀廷」。

何桂藍的代表大律師Trevor Beel提及鍾錦麟的無損權益口供，鍾作供指，戴耀廷於2016年發起「雷動計劃」，旨在民主派於立法會取得達半議席，但不及2020年的35+計劃般大規模，甚至協調功能組別，而且35+計劃的目標更加明確。

鍾又指，何桂藍在新東會議自我介紹為「立場姐姐」，身處犯人欄的何桂藍隨即激動稱「肯定無！」陳官提醒被告不要高聲大叫，鍾稍為調整字眼為別人稱呼何桂藍做「立場姐姐」，何再叫道「無！肯定無！」鍾指，何於會議曾經發言，惟不記得她說過甚麼。案件下周一（8日）續。