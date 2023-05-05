水警海關聯合打擊走私　檢1.6噸鹿茸值2000萬 (17:13)

水警小艇分區總區特遣隊高級督察阮敬豪指，水警及海關於昨晚在香港西面水域一帶行動，約於晚上8時半發現一艘可疑船隻進入香港西面水域，以時速約17海里速度駛向屯門爛角咀位置，船隻靠近龍鼓上灘停留約20分鐘後向內地駛走。水警小艇分區船隻隨即上前截查，發現涉案快艇有頂篷，船上有兩名男子及大量貨物，懷疑他們正參與走私活動。經過一輪追截，水警最終成功攔截涉案快艇。

水警在船上發現43箱懷疑走私鹿茸，共重1.6噸，市值約2000萬港元。船上兩名男子分別38歲及45歲，涉嫌非法入境及企圖輸出未列艙單貨物被捕，現正被扣留調查，案件現交由海關繼續跟進。阮批評走私活動不只干犯罪行，更加危害周邊船隻安全。

海關海域調查組指揮官林達科表示，今次行動成功截獲一批高價值鹿茸，是海關首次截獲單一海上走私大量鹿茸的案件。涉案鹿茸未經加工，以紙箱盛載，再用膠紙密封，估計避免走私時被海水沾濕。若成功走私到內地，估計可以逃避內地稅款超過400萬元。林續指，內地對貴價產品需求殷切，鹿茸是其中一種受歡迎的高價食材，估計涉案分子將鹿茸走私到內地再轉售圖利。