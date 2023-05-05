錯播國歌｜港協指冰協曾認無預備國歌USB　冰協：僅首次會面無帶　其後提交不果 (18:42)

冰協領隊關婉儀回應指，在3月23號的會議期間確曾提及首次與主辦方職員Mirzet見面時，沒有帶同載有國歌USB，當時她將USB放於隊巴上，強調其後再與Mirzet見面時，已嘗試向對方提交，重申對方稱已有檔案故拒收，指冰協報告沒有不實之處，估計楊因未充分消化信件內容而有所誤解，希望楊再仔細聽取會議錄音，若仍有保留，她同意簽署授權信件，讓他們直接向當地相關當局或人員取證了解。

楊祖賜指正審視冰協的報告，料本月中會提交予董事局作最後商討，目前未商討罰則等下一步事宜。楊又強調，港協從未指控冰協不尊重國歌，而是指冰協未能按指引莊嚴處理國歌，對冰協曲解港協說法及令社會大眾誤解感到失望。

對於冰協否認迴避港協。楊祖賜重申，與冰協就事件溝通時，感受到對方管理層諸多迴避，包括事發後未有回覆何時、何地及是否有以硬件形式向賽事主辦方提供載有國歌USB，亦一直未有回覆他的短訊以𨤳清最基本事實；即使提交報告，亦未有一次過清晰交代。楊祖賜表示，與冰協會面的唯一目的是希望追問事件詳情，而冰協向傳媒披露的事件詳情，很多都從未向港協交代。他又強調，從無作出不尊重運動員的言論，一直是以理性務實的態度處理事件，而每次開會都有錄音，並向政府提交會議逐字紀錄。

楊祖賜又認為，處理國歌視乎態度及行為。他提及冰協於羅馬尼亞作賽時，成功阻止主辦方播錯國歌，表現令人滿意，亦反映事在人為。