錯播國歌｜港協指冰協曾認無預備國歌USB　冰協：僅首次會面無帶　其後多次提交不果 (17:10)

冰協隨即回應，指領隊關婉儀僅於首次與波斯尼亞主辦方會面時沒有帶同USB，其後曾多次嘗試向對方提交USB但不果，並指關婉儀對港協失實指控感到極度遺憾。

楊祖賜指正審視冰協的報告，料本月中會提交予董事局作最後商討，目前未商討罰則等下一步事宜。楊又強調，港協從未指控冰協不尊重國歌，而是指冰協未能按指引莊嚴處理國歌，對冰協曲解港協說法及令社會大眾誤解感到失望。

對於冰協否認迴避港協。楊祖賜重申，與冰協就事件溝通時，感受到對方管理層諸多迴避，包括事發後未有回覆何時、何地及是否有以硬件形式向賽事主辦方提供載有國歌USB，亦一直未有回覆他的短訊以𨤳清最基本事實；即使提交報告，亦未有一次過清晰交代。楊祖賜表示，與冰協會面的唯一目的是希望追問事件詳情，而冰協向傳媒披露的事件詳情，很多都從未向港協交代。他又強調，從無作出不尊重運動員的言論，一直是以理性務實的態度處理事件，而每次開會都有錄音，並向政府提交會議逐字紀錄。

楊祖賜又認為，處理國歌視乎態度及行為。他提及冰協於羅馬尼亞作賽時，成功阻止主辦方播錯國歌，表現令人滿意，亦反映事在人為。