兩青年大圍站持刀斬人搶手表各判囚8年　官斥手法兇狠血腥 (15:59)

被告黃子鋒（24歲）和譚凱仁（23歲）承認於2020年8月4日，在大圍港鐵站D出口，劫去吳耀燊一隻手表，並在同日同地非法及惡意傷害吳，意圖導致其身體受嚴重傷害。

李官判刑時指出，被告於不少巿民下班或放學的䌓忙時間，在公眾場所使用嚴重暴力，不難想像目擊者會受驚，甚至有無辜受牽連的風險；事主事後需縫11針，事隔3年走路仍有神經痛和足下垂，無法跑步，需戴腳踝固定器，嚴重影響活動能力。雖然黃子鋒願意賠償4萬多元，又寫信向事主道歉，但仍不能彌補事主受的創傷。李官考慮被告有相關案底，將兩罪的部分刑期分期執行，判囚8年。

案情指，47歲男事主在2020年7月，於Facebook專頁以27.5萬元出售一隻勞力士Daytona玫瑰金表，隨後與買家相約試戴及交收。案發時下午四時許，被告黃子鋒與事主擬交收，當事主不願殺價至26萬時，另一被告譚凱仁手持長43厘米的牛肉刀，斬向事主的後背和小腿，黃則以長42厘米的伸縮棍打事主的頭，事主逃走但不果，最終交出內有手表的袋子。