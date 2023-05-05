警方國安處今早在元朗檢走「國殤之柱」 高志活感驚訝 (17:47)

創作《國殤之柱》的丹麥藝術家高志活接受本報電話訪問表示，在香港時間下午3時許知悉事件，對警方檢走《國殤之柱》感到驚訝及奇怪，香港警方並沒有就行動與他作任何聯絡。高志活曾表示有意來港來港商討取回作品，不過現時他對於來港感到憂慮，擔心或會被捕。高志活表示，會先透過港大了解最新情況，暫時未計劃其他跟進行動。

高志活亦在聲明中指出，「國殤之柱」屬他的個人創作，所有相關支出均由他負責，而且回歸前已置於香港，過程中沒有受任何人「煽動」。高志活又表示，除支聯會及不少香港人以外，船公司、吊運商及香港大學亦曾協助在港放置「國殤之柱」，亦曾獲香港政府批准及四處展示。高志活指「國殤之柱」正是涉及六四事件，此時更顯其意義。

代表他的藝術家劉小姐向本報表示，曾向港大留下聯絡，警方在今日行動前後均未有與他或高志活聯絡，正草擬聲明回應事件；目前冀透過丹麥國會成員討論如何跟進，高志活本人暫無意前往香港。

警方今次行動涉及一宗「煽動他人顛覆國家政權罪」案件。翻查資料，已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控《港區國安法》「煽動他人顛覆國家政權罪」。《國殤之柱》是高志活在1997年六四前借出予支聯會供在香港永久展覽，並在1998年獲港大學生會全民投票通過永久擺放，港大其後在2021年移除《國殤之柱》。