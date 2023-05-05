初選案︳鍾錦麟稱戴耀廷趙家賢早已協調不順　形容趙不滿程度與日俱增 (14:51)

案發時，趙家賢為民動召集人，鍾錦麟和馮智活同為副召集人。在黃碧雲和林卓廷的代表大律師沈士文盤問下，鍾錦麟表示，馮智活知悉趙家賢對選舉協調有興趣，所以將民動、戴耀廷和區諾軒「撮合」起來，安排各人2020年2月在太古城一間酒店餐廳會面。辯方提出，根據鍾錄取的無損權益口供，戴耀廷席間從未談及否決預算案。鍾表示同意，指戴耀廷主要講述民主派立會過半的目標。

辯方問到，趙家賢當時有否對初選計劃表達憂慮，鍾錦麟指不太肯定，但趙家賢絕對有表達對戴耀廷的憂慮。鍾表示，趙家賢一直擔心，戴耀廷不會將初選過程遇到的問題告知民動；鍾本人則擔心，戴耀廷將否決預算案的計劃講得愈來愈詳細，建制派或親中央人士的反應更強烈，會增加參選人被取消資格（DQ）的風險。

法官李運騰關注，2020年2月的會面中，各人有否討論參選人當選立會議員後如何行事。鍾錦麟表示沒有相關討論，「戴耀廷亦都唔會覺得，民主動力有力『執行』民主派議員係立法會的所作所為」。鍾舉例指，民動曾參與協調區選，但不會訂下懲罰機制，監察民主派區議員當選後的投票取態。