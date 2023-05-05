女童涉被父親兄長輪流非禮　兄長罪成准保釋考文憑試 (14:00)

女童X現年16歲，案發後她被安排入住兒童之家，其兄長W.C.K（現年17歲，學生）。另X的父親W.K.F.（現年50歲，無報稱職業）早前承認4項非禮罪。法官今日裁定X之兄長就兩罪成立，為他索取感化及社會服務令報告，另為X索取創傷報告，並下令將父子兩人案件押後至同日判刑。

控方案情指，X一家四口居於荃灣一個開放式單位，非禮時間發生於2018年至翌年間。法官裁決時指，接納X就被告摸她胸及摩擦她臀部的證供，又指X沒有向身邊友人透露事件並不削弱其證供，始終被親哥哥非禮是難以啟齒的事件，而且摩擦臀部的情節更甚，未至最後一刻也不說出是能夠理解。

法官續指，被告同意他讀中一時已知道不可亂摸異性身體，故可以排除被告因案發時未成年而無合理犯罪能力的說法，因而裁定上述兩情節罪成。至於其餘3罪，法官指街上人多，X不肯定被告是否故意非禮她，未能排除是貪玩或意外碰到之可能，裁定罪脫。