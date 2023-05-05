初選案｜鍾錦麟稱曾憂無差別否決或引DQ　新東協調會未談否決權因「人所共知」 (13:51)

鍾錦麟續指，戴耀廷當時回應稱不會要求大家無差別否決財政預算案，只會說積極運用基本法權力去否決財案，戴向鍾表示「我講明基本法權力就唔會有問題啦啩」。法官李運騰問及，戴所說的是否屬於疑問，鍾認為按其語調，戴表達的「係一個問題」。

鍾錦麟形容，戴耀廷以「35+」計劃否決財案是「人所共知」，會議上沒有相關討論，但鍾從親中媒體獲悉涉及DQ風險，於是會後向戴提出。鍾指，事前也曾閱讀戴耀廷撰寫的文章，故了解其想法。

庭上展示戴耀廷於5月發送的新東協調文件，列明會積極運用否決權，鍾錦麟稱戴耀廷有傳送初稿予他，修正了目標議席後版本亦傳送給新民主同盟范國威，故鍾相信戴發送文件予所有參選人。及至6月，鍾沒有留意相關字眼改成「會運用」否決權。

此外，法官陳慶偉甫開庭關注，今日踏入第53天審訊，控方曾指需時55天完成控方案情。陳官表示，控方知道哪些是真正關鍵議題，以及不受爭議的事宜，並提醒控方直接提問證人。