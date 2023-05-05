錯播國歌｜冰協改善企業管治計劃　列明執委主席角色及職責等細則 (12:09)

香港冰協今（5日）凌晨在官網上載企業管治改善方案，方案全文共13頁，提出現正或即將進行的改善措施，涵蓋執行委員會、運動員遴選政策、投訴處理機制及行政人員等9個範疇。就執行委員會的工作，當有新委員加入時，冰協的資深成員會為其提供7天培訓，讓其熟習冰協運作及相關職責等；委員正物色合適候選人加入6個小組委員會，分別管理男女冰球隊伍及財政審核等工作，而日後執委會選舉將以錄影方式存檔。

在處理投訴方面，冰協稱港協上月26日就投訴處理的基本程序發出指引，冰協將會盡快推出推出有關機制，日後以公平、公正和客觀方式處理公眾投訴，官網亦已新增投訴欄目。對於港協質疑註冊屬會（registered club）在會員大會不設投票權，冰協透露執委會近日曾討論相關議題，決定在修訂章程七月生效後，容許屬會成員（club membership）可在會員大上投票。

冰協表示，已按照康文署的會計程序，委任一名員工負責會計及財務管理，定期進行抽查和內部審計，並直接向秘書長和財務報告；而職員行政工作政策亦將按要求於今年7月1日起生效。至於運動員遴選政策，冰協提到大部分時間無出現報名超額情况，由於冰球賽事的運動員名額及要求，視乎不同賽事變更，冰協將會定期在網上公布有關報名資訊，並會新增公布遴選名單的時間供報名者參者。

港協暨奧委會上月表示，從冰協處理播錯國歌事件的方式及與其會面中，認為冰協在企業管治方面亟待改善，指冰協執行委員會明顯缺乏內部溝通，委員之間的角色和職責有欠分工；稱經與政府商討後，啟動暫停冰協會員資格程序，並按《組織章程細則》給予冰協一個月時間，要求冰協對其未能按相關指引莊嚴處理國歌提交一全面書面解釋，並提出企業管治改善方案，否則將行使權力，以特別決議案暫停其會員資格。