14歲男童證實對甲流呈陰性 剔出兒童嚴重個案類別 (22:01)

翻查資料，衛生防護中心上周二（4月25日）公布該名罹患長期病患的14歲男童，自4月18日起出現發燒、咳嗽、流鼻水和皮疹，男童上周一到仁濟醫院急症室求醫，其後轉送瑪嘉烈醫院，其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，初步臨牀診斷未排除病情與感染甲型流感併發休克有關。

衛生署今回覆本報稱，該名男童經署方公共衛生化驗服務處進一步化驗後，證實對甲型流感病毒呈陰性反應，從兒童流感嚴重個案宗數剔除。

另外，衛生防護中心今交代本港過去一周（4月23至29日）於定點普通科門診的新冠病人求診比率，為每1000宗有200.6宗，較前一周的150.8宗增加；定點私家醫生診所求診比率則每1000宗有93.5宗，較前一周的59.1宗增加。污水監測方面，過去一周新冠病毒含量為每公升94.3萬拷貝，按周增65%。另外，過去一周共錄119宗初步與新冠有關的死亡或嚴重個案，較前一周63宗增加。

流感方面，本港過去一周於定點普通科門診呈報的流感病例平均每1000宗有5.2宗，較前一周的3.3宗增加；定點私家醫生診所呈報的流感病例則平均每1000宗有49.3宗，較前一周的45宗增加。衛生署實驗室呼吸道樣本流感病毒陽性百分比則為14.76%，低於前一周的18.21%。