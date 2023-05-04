開校近70年　聖嘉祿學校：下學年僅欠一人而不獲派小一 (19:27)

該校今日傍晚發新聞稿，稱下學年維持小二至小六級結構，強調停辦下學年小一並非「殺校」，當局仍容許該校在2024至25學年再參加小一入學統籌辦法。

校方稱，自1954年創校，致力服務社區不同階層的家庭。不過，校方指受低出生率、移民潮和疫情封關的影響，學校的收生相應下降。據悉該校今學年取錄20多名插班生，入讀不同級。

教育局向獲「派0班」的津小開出多項發展方案，要求上月答覆。李校長解釋不揀選其他方案的原因，稱辦團和法團校董會曾考慮過停辦與否，「但學校發展有特色，區內受家長歡迎，關愛是最大亮點，亦有很多插班生選擇，也在社區內有近70年歷史，希望繼續（營辦）」。至於不揀選轉私立營運及合併，因該校與其他學校發展特色不一，並考慮家長接受程度。另一選項為「特別視學」，李校長認為「不容易」，「視學對學校、對家長、對學生、對老師一定構成好大壓力，再加上評價一間學校係咪好，我們的看法，不只有學術表現」。

李校長說，該校在小一入學統籌辦法錄15份申請，「帳面上欠一人（才可續辦）」，但他稱有別其他「派0班」的小學，因得悉另有一名家長有意報讀，但礙於疫下「封關」，導致截止日期前未成功報讀，局方亦不再受理該家長申請，校方表示無奈及失望。

鍾先生是15名已報讀該校下學年小一的家長之一，兒子亦正讀該校小二級。他日前接獲教育局來電，通知他需為幼女轉報其他學校。他亦知悉其他家長同獲通知，有人獲局方建議正就讀該校的姊姊一同轉校，他有感局方以威嚇手段脅迫轉校和處理事件。他認為教育局處理不當，已去信教育局長蔡若蓮投訴和反映意見，尚待回覆。

該校的教學團隊成員表示，該校設「家校一線通」服務，歡迎家長朝6晚10致電查詢，「有一流服務」，形容是「小校」才有的溫馨情懷，料其他學校未必有相關服務。