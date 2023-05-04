中六生學校誕女後棄垃圾桶　認殺嬰罪候判 (15:57)

被告T.Y.M.被控於2020年9月22日，在新界天水圍謀殺一名不足12個月大的未命名女嬰。被告另被控於同日同地因故意作為導致未命名女嬰死亡，即用衣物的一部分塞入女嬰口中，而被告未完全從分娩的影響復原，令她當時的精神不平衡。

案情指，被告案發當日早上原本在上體育課，但感到不適而到休息室稍歇，其後到洗手間。當被告坐在廁板時嬰兒突然出生，並跌入廁盤，被告害怕嬰兒的哭喊聲被聽見，遂以運動服包裹嬰兒，和把衣物一部分塞入其口中。

被告之後將嬰兒放入藍色袋子，放在學生活動室後繼續上課，直至下午時分帶同袋子早退離開學校。清潔工友清洗廁格時見地下和廁盤有血跡，以為只是女生的經血。被告回家途中將袋子棄於巴士站附近的垃圾桶。

翌日清晨4時許，一名晨運男子思疑袋子有異樣，遂以木枝撩起它，發現內有嬰兒頭部並報警處理。救護人員到場後嬰兒已無生命跡象，四肢僵硬冰凍，身上有蟻和瘀血；驗屍報告指女嬰窒息至死。

兩名精神科醫生分別指被告分娩時感劇痛，血不斷湧出，加上嬰兒突然出生，令她恐慌未能思考和直視嬰兒，精神狀況在犯案時受影響。被告在錄影會面中表示，起初不知自己懷孕，後才才知道。辯方求情指，被告成長於破碎家庭，缺乏父母關愛，事後經常發惡夢，又呈上女嬰生父的求情信，指他才應坐牢。