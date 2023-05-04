涉襲東張西望女主持　七旬婦拒簽保守行為稱被誣衊及起底 (13:40)

被告陳碧珍（71歲）沒有律師代表。她被控於去年4月28日，在大嶼山嶼南道近巴士站涼亭附近及茂記餐廳對出襲擊利穎怡。

控方甫開庭表示，願意以簽保守行為方式處理案件，惟被告拒絕，強調自己無辜，「我被誣衊，指控我的人才犯法」。她又稱有記者在法院外拍攝並將照片放上網，思疑他們有意「起底」，惟警方未有認真處理。裁判官曾慶東認為事件毋須法庭介入，可由警方處理，決定繼續開審。

案發時負責拍攝的時任無綫電視撰稿員戴家成（音譯）供稱，案發日與利穎怡找被告做訪問，其間被告多次將手推車揈向利，又推向利，令對方踉蹌走出馬路邊，並拍打他的攝錄機致一度故障。走到嶼南道近巴士站的涼亭時，被告先拿出電話拍攝攝製隊，再拳打利的盆骨位置，及以右手㬹「批」利的右邊臉，由於襲擊的力度大，戴與另一攝影師即時上前制止後報警處理。

被告盤問證人時，指食環署在她的屋中只發現10餘隻老鼠，斥「東張西望」不應指她的單位是「超級老鼠屋」，在網上散布虛假及惡意的信息，並對她起底。證人則強調他只是攝影師，不負責撰稿。