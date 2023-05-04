區議會改制｜議員憂乏反對聲音　麥美娟：政府兼聽正反意見　舉例指區議員與市民口角可視極不檢點 (13:08)

新方案下區議會職能包括支持政府政策，新思維狄志遠關注區議員就政府政策表達反對意見、舉辦遊行等，會否被視為違反職權。麥美娟表示，當局沒有要求區議員只可收集某類意見，區議會需協助政府掌握地區脈搏，意見不論支持與否均要聆聽。

身兼灣仔區議員的謝偉俊指出，民青局長在履職監察機制的權力大，有權委任委員會調查區議員，區議員即使不服裁決亦只可向政務司長上訴，認為機制缺少民間參與。他強調，方案不應矯枉過正，需要讓區議會保留存在價值。他會後表示，未決定是否支持今次修例，方向上認同區議會需改革，但希望爭取更平衡方案。他認為新方案下民政專員的權力獨大，亦指出改革後區議會功能與三會相似，惟其他諮詢機構未見諸多要求，形容有如「一把刀在頭上」。「有少少三不像，如果是諮詢架構，就不需聽咁多民政專員指引。（區議員）根據要求做事，否則就要懲處，變成半個公務員。」

今日會議上，大部分議員表態支持改革方案，多名議員認同引入履職監察機制，認為能鞭策議員工作，避免出現區議員當選後「不見人」情况。麥美娟表示，當局會就區議員表現制訂標準，處理議員開會「坐15分鐘就走」、辦事處經常不開門等問題，對於負面清單所指的極不檢點行為，她舉例包括區議員在社區與市民吵架。她強調機制設完善調查機制，區議員可作解釋，例如有身體問題，再交民青局長決定是否懲處。至於日常監察，麥美娟稱由區會主席負責，政府會制訂相關指引。

經民聯劉業強表示，未來民政專員工作繁重，需同時統籌地區諮詢和服務架構，包括三會和關愛隊等，關注如何確保他們做好工作。麥美娟指出，民青局是一個團隊，而現時民政專員一直協助區議員工作，部分地區問題需要由民政專員處理，認為問題並非工作量增加，而是責任更重大。立法會議員管浩鳴提出，會否考慮由區議員擔任區會副主席協助主持會議。麥美娟回應稱，區會副主席過去主要在主席不能主持會議時分擔工作，惟公務員架構中民政專員不會懸空，會有署理民政專員，相信足以處理問題。

工聯會黃國認為應考慮在區議會引入國籍要求，不准持外國護照者擔任區議員，確保「愛國者治港」。政制局長曾國衞表示，目前區議員必須是香港永久居民，沒有國籍要求，他說新方案不會改變，期望能吸納多元人才。