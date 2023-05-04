區議會改制｜李家超冀日後政府直接參與地區治理　稱區議員若表現好或可出任更多公職 (12:03)

李家超指，今次區議會改制除處理區議會組成，亦希望改變過去政府政策落地時沒有直接參與、缺乏主導的情况。他亦提及日後區議員的「生涯規劃」，指若區議員做得好，政府或會進一步委任區議員加入其他諮詢委員會，亦相信若區議員表現良好兼為人熟悉，更會有可能出任立法會議員，或者受政府聘用。

對於委任議員的認受性，李家超指委任議員也有好處，稱受委任者本身必然為特區政府所認識，而之所以受政府認識，正是因為他們的個人專業知識及地區工作經驗等。李家超又認為，由多渠道產生區議員，更容易吸納具備不同專業知識、社區工作經驗人士，提高區議會質素。

另外，民建聯立法會議員陳克勤以立法會內會委員名義，去信內會建議成立小組委員會，在政府提交涉及區議會改制的修例草案前，先討論政府建議，待修例草案出爐後，可隨即轉成法案委員會，審議條例草案。