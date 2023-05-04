消委會：過去11年近700宗涉物管投訴　多涉價格管理質素　促物監局設價格資料庫　業主加強參與 (10:10)

報告又指出，小業主在業主組織的參與程度低，主要原因包括忙及對法團工作無意見等。97%小業主表明不會再參與，原因是沒空及沒興趣。消委會指出，業主參與非常重要，調查亦發現，越多業主參與屋苑工作，管理費水平越低。

消委會在2012至2022年期間接獲694宗有關私樓物管的投訴，涉款3.9億元，49.3%投訴個案涉收費或價格爭議，43%涉及管理質素。消委會處理消費投訴個案時，整體有67%可成功調解，但涉及物管的個案不足一半透過消委會成功調解，消委會解釋，涉及物管的爭議較為複雜。

根據建築物管理條例，管理有關大廈的人（公契經理人），須設立並維持一項特別基金，以備支付預期並非每年都需支付的款項，例如大型維修工程。消委會發現屋苑在特別基金的供款水平低，將來有工程項目需進行時，資金或不足，為達致建築物的可持續性，建議探討成立一個工程基金，並制定一個10年的維修保養計劃，提供足夠儲備應付維修工程費用，包括立法要求業主按月供款。

消委會又建議放寛修改公契的機制，以75%的業權份數作為修改公契條款的參考門檻。另外，為減低潛在利益問題，建議發展商或任何擁有逾30%業權份數的業主（簡稱「大業主」）或管委會委員需申報利益衝突，並採取措施避免過度參與物業管理決策。