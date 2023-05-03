高球場環評8項補充報告　環諮會指其中6項大致符合要求 (19:28)

土拓署補充報告8項附加資料包括額外7個月的雀鳥調查、額外2個月飛蛾調查、提供蝙蝠調查補充資料、制定樹木補償及管理計劃、擬建房屋發展的詳細布局圖、水文影響分析、阻光影響評估及分區1現有墓地的處理方案。查逸超指，環保署長在審批餘下兩項未符合委員要求的附加資料時，即擬建房屋發展的詳細布局圖、分區1現有墓地的處理方案，應考慮附加條件要求項目倡議人，必須修改房屋發展的詳細布局圖設計及保育分區一內近0.4公頃林地。

環諮會副主席梁美儀表示，上一屆環諮會特別針對環評報告結果指出，一區的生物多樣性及生態水平較低，但土拓署沒有在日出前進行雀鳥調查，未能證明以早上十時及晚上十時進行的調查是否可靠；飛蛾調查則只進行日落後兩小時的調查，未知午夜時的數據會否一致或不同，故當時質疑結果的可信性，並要求土拓署補交有關數據。梁美儀指，補交的雀鳥調查數據發現兩者吻合；而補交的飛蛾調查數據發現，日落後兩小時及午夜的調查數據相若，唯一分別為在午夜發現有3種之前未曾見過的飛蛾。

被問及環諮會共20名委員中有多名委員都是新上任，會否影響環諮會看待土拓署的報告，查逸超說不認為新委員遜色於舊委員，強調會跟據委員的背景而委任，他指今屆委員有來自大學、商界及綠色團體等背景，認為各委員都在各自的界別具代表性。