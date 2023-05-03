警方反罪惡行動拘捕近300人　檢市值1600萬元毒品 (17:54)

有組織罪案及三合會調查科總督察馬志聰指，警方上周六晚於尖沙嘴展開聯合執法行動，巡查罪案黑點，打擊三合會活動及黑工，至於涉及反罪惡及反三合會的「逸影」行動則共有141男84女被捕，年齡介乎15至87歲，當中包括125名本地人、28名持雙程證者、一名非法入境者及71名非華裔人士，其中有22人手持行街紙；警方另檢獲196萬元現金、市值約100萬元的懷疑冰毒、海洛英及霹靂可卡因、42部釣魚機及大量酒類飲品。被捕人分別涉販毒、無牌售賣酒類飲品、傷人、洗黑錢及公眾場所打鬥等罪，部分人士已被落案起訴。

西九龍總區反三合會行動組總督察許仲恒表示，另一項打擊三合會暴力及販毒的「豐譽」行動，則針對兩個活躍於尖沙嘴區的犯罪幫派，警方行動中一共拘捕66人，包括兩幫派的主腦及骨幹。許仲恒指，今年兩月底尖沙嘴發生嚴重暴力案，兩幫派為爭奪區內的毒品生意而打鬥，警方遂展開行動。透過情報收集及分析，警方共拘捕45男21女，年齡介乎17至66歲，當中包括9名本地人，57人為非華裔人士，當中31人持行街紙。行動中警方亦檢獲40公斤毒品，市值約1560萬港元，另檢獲市值近50萬元的私煙，並搗破5個毒品倉庫及分銷中心、一個毒窟，相信已成功打擊兩幫派不法活動，包括堵截毒品來源及分銷途徑。