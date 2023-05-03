童樂居女員工拍打兩歲童頭部囚4周　官指男童無傷勢非最嚴重個案 (17:20)

庭上指出，被告盧敏兒（54歲）於1990年於理工大學完成兒童照顧工作的課程後，曾擔任照顧兒童的相關職位，她先後從事服裝生意及做家庭主婦，自2012年在童樂居任職幼兒工作員，2018年因工作表現優良而獲得嘉許，被告過往送贈故事書予幼童。

綜合背景報告內容和辯方求情，案發疫情期間，每名職員需要照顧16名幼童，涉案男童B為較活躍、需要特別關注。被告解釋，由於當時B在牀邊企圖爬去隔離，被告沒有多加思考，遂推他的頭部阻止，她並無意圖傷害B，而B也沒受傷。事後被告感到羞愧和後悔，亦因此失去熱愛的工作。

案情指出，於2021年12月19日，男童B早上醒來背向被告坐在牀上，被告當時與同事談話，其間被告大力以右手拍打B一下，令他臉朝下跌落牀。黃官判刑指，即使人手緊張，被告不應取易捨難，以暴力手法照顧幼童。黃官又說不能忽視B的行為構成危險，警方調查沒發現被告另涉虐兒事件，不排除被告採用不恰當的手法照顧幼童，但仍需判處監禁式刑罰，終判囚4星期。