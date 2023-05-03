警拘百人涉63宗騙案　涉款逾8000萬 (16:42)

灣仔警區於上月26日至昨日（5月2日）在全港各區共拘捕100人，涉嫌與63宗科技騙案及盜用信用卡案件有關，涉及的騙案包括網上購物騙案、投資騙案、網上情緣及「刷單」求職騙案等，事主共損失8100萬元，個別損失由500至2300萬元不等。警方又於行動中檢獲手機及信用卡等證物。被捕71男29女年齡介乎17至74歲，分別報稱為文員、售貨員、退休及無業。大部分為傀儡戶口持有人，提供戶口予詐騙集團收取騙款獲取報酬，另有部分為盜用信卡集團「車手」，以及一名涉及網上購物騙案「彈票黨」成員，全部已獲准保釋候查。

灣仔警區刑事部總督察荀寶珍指，近期灣仔警區有關信用卡失竊及被盜用的案件有上升趨勢，由去年首季14宗，上升至今年同期37宗，經深入調查追蹤消費紀錄，拘捕一名39歲女子，她涉嫌盜用3名事主共4張信用卡購物，涉款約21萬元。

荀寶珍續指，盜用信用卡集團主要在繁忙地區向警覺性低的市民及無人看管的財物落手，然後將信用卡交給同黨，到附近便利店作低額交易試卡，確認事主未有報失之後，就會到大型連鎖店購買電子產品，包括電腦、電話或禮品卡，再轉售圖利。