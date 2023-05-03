蔡玉玲查冊案終院審訊　強調新聞採訪非虛假陳述 (15:52)

上訴人蔡玉玲一方陳辭指，第374章《道路交通條例》中有關「車輛使用」無列出車輛該如何使用，一般公眾會在不同情况下取得車輛登記冊的資料，因此法庭應更廣泛詮釋當中的含義。上訴方續指，填寫申請資料時的提問指向特定答案，「新聞採訪」並非可供剔選的查冊目的，上訴人受限下的回應不構成「虛假」陳述。

上訴方認為只要申請人並非本着違法目的而作出陳述，便不會影響署長是否批出證明書，它自然並非「要項」。另外，上訴方提到記者查冊由來已久，涉案節目製作認真、嚴謹，節目中亦列出獲得資料的方式，反映蔡不是「明知」方法違法。

代表律政司的答辯方則指，根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，新聞調查不屬於與「交通及運輸事宜」相關的活動，認為只有法定機關如警方，以及交通意外中的傷者有權查冊。

蔡玉玲今有到庭旁聽，她散庭後表示會以平常心看待，「一路以來都覺得應該做嘅就去做，有能力就去做」。她指本案衍生已是對新聞界最惡劣的情況，若然最終敗訴，「只能覺得好遺憾」。