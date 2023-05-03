兩人涉將軍澳私了便衣警　遇襲警曾向在場人士稱「嚟遊行示威」 (15:16)

2名被告為學生盧嘉欣（21歲）及電腦程式員雷藝佳（23歲），被控於2019年10月13日，在將軍澳唐明街公園出口外的唐俊街非法禁錮偵緝警員6191，以及在非法集結中使用蒙面物品；盧另被控同日同地參與非法集結；雷另被控同日在將軍澳唐俊街與唐德街交界，有意圖而導致偵緝警員6191受嚴重傷害，以及參與暴動。

警長梁日輝供稱，案發時他為秀茂坪警區情報組的警員，當日下午奉命到將軍澳區觀察示威游行情況，他隨身斜揹袋內裝有一枝伸縮警棍。傍晚6時半，他位於上述公園內，觀察到60至80名示威者在唐明街用水馬及竹枝築成路障。約半小時後，部分坐在唐明街路邊花槽的黑衣人大聲問他「阿Sir去邊啊？」梁見狀打算往唐俊街方向離開公園，4名黑衣人從後追上並包圍梁，他們用肩撞向梁，又不准他離開。其中一名黑衣人問他是否警察，梁沒有回應，該人又問他為何出現，梁回應是參與遊行示威。