立法會通過預算案　狄志遠投唯一棄權票　陳茂波料政府收入長遠超開支 (13:31)

多名立法會議員關注長遠公共財政，陳茂波表示，本港公共財政非常穩健，雖然今年財政赤字逾千億元，強調不應聚焦於一、兩年情况下結論，需審視整個經濟周期收支是否平衡，指出香港是小型、全開放經濟體，大型經濟體「打個噴嚏」本港都會受影響。陳茂波稱，政府開支佔GDP比例將逐步下降，舉例去年防疫抗疫基金開支逾400億元是例外，反觀政府去年收入受印花稅及賣地收入減少而下降，預期未來會回升並超過政府開支，5年後政府財政儲備會增至接近1萬億元。

稅務局今年發出240萬份個別人士報稅表，連續3個年度減少。陳茂波表示不擔心影響薪俸稅收，指出雖然發出報稅表數目減少，繳交薪俸稅人士由去年140萬人增至今年146萬人，薪俸稅收由去年約770億元增至830億元。對於是否出現人口外流，他認為工作「總要有人做」，對薪俸稅收影響不大。他相信，發出報稅表數目減少反映疫情打擊中低收入階層，令他們跌出稅網。

商界近期促請政府撤銷樓市「辣招」，陳茂波稱政府一直留意情况，認為現時沒需要「撤辣」。他解釋，縱然現時樓市供應相對充裕，但需求仍然熱切，樓價處於較高水平，指出供款佔家庭入息約69.7%，比例相當高。他重申，政府會視乎樓市供求、價格、一手樓和二手樓價格差距及整體經濟狀况，決定是否「撤辣」。

勞福局長孫玉菡表示，政府2022至23年度起實施節流計劃，其中社福界減少2.8億元開支，惟強調政府作出特別安排，沒有減少社會保障制度的福利金，以免影響最有需要的市民。他又指，政府在社福範疇的財政承擔更是不減反增，其中本年度增加約150億元，相當於節流計劃節省的開支50倍，形容是「減了一棵樹，但同一時間種多50棵樹」。

發展局長甯漢豪表示，長遠發展需先增加土地供應，有必要透過填海主動創造土地。對於有意見質疑本港人口下跌是否仍然需要同時推展北部都會區和交椅洲人工島，她認為隨社會和經濟發展，未來人口數字有可能偏向較高人口推算，加上小家庭數目預計上升，料增加房屋需求。她續稱，社會期望更寬敞的生活和工作空間，人口老化下需要更多長者、醫療和社區設施，同時各區樓宇老化，各項問題均要有更多土地應對。