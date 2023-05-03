觀塘公眾碼頭無家者聚居地今清場　關注組織指當局早已預告 (13:38)

現場所見，無家者正拆除用木板搭建的構築物，並將桌椅、床褥、衣物等家當搬出碼頭外。食環署人員在旁視察，清潔工將部分獲無家者表明棄置的木板及家具搬上貨車。現場亦張貼由運輸署在4月19日發出的告示，指碼頭屬政府土地，不准非法佔用，違規者可能會被檢控，預告5月3日（即今日）會有聯合清理行動，其間渡輪服務如常運作。

「支援露宿街友行動組」成員馮先生表示，清場屬定期行動，由2019年起約每兩個月一次，後經區議會關注及媒體報道後，成功爭取至現時約4個月一次，運輸署會在兩周前貼公告預告，再由食環署清場及洗地，街友們都有心理準備要收拾家當，「乖嘅尋日已拎紅白藍執好曬嘢」。他稱此處約有15間「屋仔」，常住人口約20多人，街友一般可在行動後、黃昏時分重返碼頭，形容屬政府與街友之間的默契，但就要重新搭建木屋等。他稱，容許無家者在碼頭放置物品及居住的酌情權始終由政府掌握，希望政府及早制定無家者友善政策，令各部門行動時協調得更好、更人性化處理。

另外，勞工及福利局回應經民聯立法會議員梁美芬書面質詢時指，截至今年3月，社會福利署的「露宿者電腦資料系統」紀錄中，露宿者人數有1441人，較2020至21及2021至22年度的逾1500人下跌。