三青年涉理大外圍衝突判入教導所　官勉「大把前途」籲細思前路 (12:37)

3名被告為陳浩漁（20歲）、黃雅穎（19歲）和馬健文（20歲）。辯方求情指，3人案發時年僅16歲至17歲，冀法庭判3人入教導所服刑。辯方提到，陳浩漁和馬健文承認曾因好奇而接觸大麻，法官林偉權遂指，不少人染上毒品後加入販毒，被告年紀尚輕，仍有「大把前途」，應該好好思考甚麼是該做的事。

林官判刑指，2019年反修例事件由和平示威開始，後來遭少數「崇尚暴力」的人脅持，有理想、熱情的示威者在他人鼓動下參與暴動；他們明知別人會使用暴力，仍出席暴動場合以壯大聲勢，因此犯法。林官強調，法庭不適合處理政治問題，但會依法懲治違法的人。

本案而言，林官指理大事件涉及一連串暴動，雖然無證據顯示3名被告曾親自使用暴力，但他們出席暴動場合以示支持，刑責也不輕。林官又指，3人現時未夠21歲，若要直接判囚，可能面對數年監禁，而教導所的刑期一般約為18個月，獲釋後要接受3年監管令，判入教導所和3人的暴動參與程度「匹配」，遂判3人入教導所。