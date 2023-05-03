港新聞自由全球排名140　較去年微升　遜新加坡、盧旺達 (12:01)

RSF今年對本港的評論與去年相近，均提及本港受《港區國安法》影響下，新聞自由受重挫，亦批評作為公共廣播機構香港電台由親政府的管理人員掌控。

中國內地則成為排名第二低的國家，排名179名，僅高於包尾的北韓。無國界記者組織認為，相關國家對新聞界的壓迫最為嚴重。至於美國的排名就下跌3位至第45位。RSF指美國的受訪新聞工作者仍對記者工作環境持否定態度，尤其普遍暴力事件，包括年內兩名記者被殺。全球僅有8個國家獲歸類為新聞自由情况良好，依次為挪威、愛爾蘭、丹麥、瑞典、芬蘭、荷蘭、立陶宛及愛沙尼亞。

無國界記者組織今年特別提及「不實資訊產業」對新聞界的影響，例如人工智能工具被人利用產生虛假資訊，動搖優質新聞工作者的地位，令新聞行業變得脆弱。RSF指，「不實資訊產業」大規模傳播竄改內容，又以人工智能工具Midjourney為例，指其可生成超高解析度的圖像，提供越來越可信且無法檢測的虛假照片，包括早前曾在網絡流傳的美國前總統特朗普被警員抬走等「相片」。