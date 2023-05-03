區議會改制｜麥美娟不認同削直選屬「懲罰市民」　曾國衞冀勿只看直選比例 (11:41)

麥美娟今早出席不同電台節目解釋區議會改制。2019年區議會選舉投票率達破紀錄的逾7成，她被問到區議會新制大幅削減直選議席，是否等同懲罰市民。麥美娟強調，市民在新制下仍可投票，認為說法不成立。她又指，當年亦是獲委任加入區議會，認為新制令區議會組成更多元，有志服務社區者均可加入區議會。麥美娟亦同意特首李家超昨指過往區議會「行錯路」，重申過去的區議會政治化的議題，會議變成「政治show」，她又指直選區議員很多時只看地區利益，又指2019年的區議會選舉候選人並非靠地區事務政綱，而是宣示政治立場。

新一屆區議會將由179席委任議席、176席地區委員會界別、88席直選議席組成，比例為4：4：2。今早同樣出席電台節目的政制及內地事務局長曾國衞則透露，政府曾考慮過3：3：2及4：3：2，但認為最終「442」比例最能令區議會去政治化，落實愛國者治港以及提升地區治理效能。曾國衞重申，直選議席非愈多愈好，指政府最大目標是達致良政善治及社會穩定，而過往全直選議席的區議會能否達致有關目標「有目共睹」，期望社會不要太集中於直選比例多少，應考慮新制是多元化、多渠道及引入更多專業人士，更有利社區發展。

另外，新制將引入區議員「履職監察機制」，麥美娟指當局日後會制訂指引，列出會議出席率、定期會見市民次數及有否遵守會議常規等客觀標準，若區議員未有跟隨相關指引，可由3名區議員聯署，加上當區的區議會主席同意，交由民青局長成立由1名非區議員人士及4名非當區區議員組成的監察委員會調查事件。