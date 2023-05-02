區議會改制｜民主黨批方案比預期更差未定參選與否　建制派紛表支持 (19:22)

民建聯則堅定支持新制，認為有利維護國家安全、完善選舉制度、落實愛國者治港原則，以及推動優質民主穩步發展。民建聯認為，新區議會採取混合組成方式，可從多元渠道吸納不同背景、有地區動員力及具專業背景的愛國愛港人士加入區議會，認為有助區議會「去政治化」。民建聯亦認為，由各區民政事務專員會擔任區議會主席，可親自帶領區議會處理民生事務，協助政府掌握地區脈搏，加強政府統籌力度。

新民黨就指，新制方向正確，指區議會近年變得越來越政治化，部分區議員不務正業，2019年區議會選舉有反對派候選人只憑政治立場而當選，當選後「只搞政治」，並無處理地區事務，故新民黨支持是次改革，特別是引入審查機制，相信有助確保有志擔任區議員的人士愛國愛港。

經民聯認為，政府的建議方案有助從制度上遏止區議會政治化，防止反中亂港人士進入區議會平台，讓區議會集中精力解決地區問題。