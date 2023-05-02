26歲童樂居女職員涉掌摑及擲幼童　認罪囚9個半月　官斥粗野至極 (17:42)

被告鄧美欣（26歲）承認於2021年11月19日至12月8日干犯7罪，另一罪存檔法庭。綜合辯方和黃官引述求情，被告有深切悔意，疫情期間院舍人手緊張，被告用錯方法教導幼童，她感到慚愧自責，過往有捐贈物品予幼童，而被告欲成為幼稚園教師的夢想現已破滅。

案情指出，被告與幼童圍坐桌前閱讀時，一歲男童G將書本稍微拉向自己，被告以書拍擊G和一歲女童AA的頭部。黃官判刑指，當時被告已搶得書本，不明白為何她仍要重覆拍打幼童，而體罰不能教導一歲幼童。

黃官續指，被告曾提起兩歲女童H，擲她向地上軟墊，與摔跤時搏擊無異，認為被告粗野至極，幼童頭部重擊地上是危險的，被告明顯發泄情緒、極之不負責任。被告亦以毛巾用力擦一歲男童AD的臉和手，令他顫抖和掙扎大喊，並拉他手臂拖行約10米，再摔他使其頭部着地。黃官認為，被告罔顧幼童的安全和感受，將他視為物件處理。

被告又在一歲男童AI搶玩具時掌摑他數下，黃官對於被告在男童放手後，更大力摑打對方感不解。而被告在拼合軟墊時，有兩名身分不詳幼童站在墊上和碰到墊子，被告遂拍擊兩人頭部，黃官認為被告可安排幼童到別處，毫無需要拍打兩人。