醫管局擴藥物送遞服務　瑪麗及將軍澳醫院專科門診到診病人受惠 (17:27)

首階段適用於年滿18歲的醫管局手機程式「HA Go」正式會員，且藥單中沒有新處方或需要即時服用的藥物，病人家中亦須本身有足夠藥物。適合送遞的藥物包括冷藏藥物等，但不包括受《藥劑業及毒藥條例》規管的「危險藥物」，如部分精神科藥物等。

病人若於當日下午3時前確認送藥，藥物可於翌日送達，涵蓋香港各區包括離島。病人收取藥物時須出示HA Go內的取藥二維碼確認身分，並須由病人親身或指定人士接收。送遞藥物前，醫管局藥劑部會先密封藥物，並放入藥用冰袋或雪櫃等適合的容器運送，藥包上附有熱線電話，如送錯藥或有損毀可致電。另外，病人可透過HA Go使用藥劑師指導用藥，以電話或視像諮詢藥劑師解答疑難。

醫管局計劃於今年6月初，將有關服務擴展至港島西及九龍東聯網其他醫院的專科門診到診病人，並於今年內擴展至所有醫院。李成章表示，由於專科門診病人數目較多，且每次處方藥物較多，故先於專科門診推行藥物送遞，並透露局方正研究將服務擴展至普通科門診，以及讓兒科病人的家長使用送藥。