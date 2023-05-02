黎智英申終止聆訊批指定法官　指政府阻Tim Owen抗辯屬逼害 (17:22)

黎智英今早沒有到庭，辯方資深大律師彭耀鴻就終止聆訊提出兩項理據，包括本案由3名國安法指定法官審理，指定法官獲委任的過程和原因不予公開，令公眾有表面偏頗的觀感。辯方稱，指定法官只有一年任期，為了獲得續任，他們或擔心被標籤為「頑皮的法官」（naughty judges），有損公眾對司法程序的信心。

辯方另一項理據，在於律政司、入境處、本港國安委等部門處理Tim Owen的簽證續期時，嘗試阻止Owen加入辯護，屬惡意行事。辯方表示，人大常委會於2022年12月通過釋法，本港國安委翌年1月開會建議入境處拒批Owen簽證，其間辯方曾去信律政司查詢Owen的執業資格，但律政司沒有給予明確回應。辯方投訴，如果律政司長真誠行事，應該向法律團隊主動告知國安委的決定。

代表控方的律政司副刑事檢控專員周天行回應指，根據「唐英傑案」判辭，雖然特首負責委任國安法指定法官，但個別法官要審理甚麼案件，仍是司法機構的權限之內，難稱由港府決定。控方又指，李家超於2021年6月的壹傳媒搜查行動開腔發言，只是重申任何人透過新聞工作危害國安，港府會依法嚴厲打擊，並非直接批評黎智英。法官聽畢陳辭後押後裁決，將於一個月內頒判辭。