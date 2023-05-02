保安局擬修例容家居自設消防設備毋須年檢　最快下半年落實 (17:16)

根據消防處數字，在2017年至2021年期間，在本港發生釀成死亡的樓宇火警共63宗，涉及81人死亡，當中有近九成在家居發生。保安局在提交立法會的文件解釋，根據現行規管制度，手提滅火設備擁有人須承擔購買費用，及聘用註冊承辦商每12個月至少檢查一次，並發出消防裝置及設備證書，惟檢查滅火筒和滅火氈費用，分別約為6000元及2500元，與兩者分別零售價為300元及200元並不相稱。

立法會今（2日）舉行保安事務委員會會議，鄧炳強解釋相關設備效能長達7至10年，即使逾期後只是效用減低，除非出現明顯的生鏽或變形，否則在家居環境極少出現事故，故一般不會構成風險。他指現時相關設備有認可制度，但無特別標誌讓市民方便快捷地識別，認同有改善空間。有議員關注到劏房及青年宿舍是否獲豁免範圍，他指視乎物業類型，位於工業大廈的劏房，及設於賓館或酒店的青年宿舍同樣不獲豁免。

至於會否提供誘因鼓勵市民添置手提消防設備，鄧炳強指局方已針對油麻地、深水埗和九龍城等較多三無大廈地區，在先導計劃下向居民免費派發1600套滅火筒和滅火氈，而民政及青年事務局下的居民聯絡大使亦曾免費派發1100套，18區的防火委員會樂意贊助有需要人士添置，而有需要亦會請關愛隊等協助相關工作。

另外，會上同時討論消防處緊急救護服務，處方指2017年至去年期間，緊急救護服務年均召喚次數接近718100宗，反映市民對相關服務需求殷切。處方指去年起籌組「社區生命支援聯盟」，期望招攬提供心肺復甦法（簡稱CPR）及自動心臟除顫器（簡稱AED）訓練機構加入向市民提供訓練，現時醫院管理局、民安隊、醫療輔助隊及香港聖約翰救護機構已是成員，料每年培訓3萬至5萬名「社區生命支援者」，以加強推廣及宣傳救援工作。