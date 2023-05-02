區議會改制｜「不符公眾期望」區議員可受調查　當局將列區議員「負面行為」清單 (19:20)

政府其後向立法會交代指，民青局長可按調查結果及建議，決定是否作出懲處，並可按事件嚴重程度，向有關議員發出勸喻或懲處，包括警告、罰款、暫停職務及在停職期間按比例扣起有關議員薪津。

當局又指，指引所提的負面清單，包括但不限於：無合理理由下不履行區議會 主席指派的任務及工作指標；屢次在無合理理由下缺席會議；個人行為極不檢點；被法庭定罪並判監，包括緩刑；濫用區議會資源或區議員身分，謀取個人利益、從事商業活動或作出不符合區議會職能的宣傳；阻撓其他區議員或官員出席或離開會議；在會議上對與會者包括區議員及官員作侮辱言論或滋擾行為；擾亂會議秩序；在會議上使用粗言穢語，即使在受勸喻或警告後仍無糾正；不遵守會議常規，例如未得主席同意下發言、插話，發言離題、重複，在會議上拍攝直播等，即使在受勸喻或警告後仍沒糾正，以及無按會議常規作出必須的利益申報。

麥美娟期望，有關機制可加強問責，並讓區議會不單在選舉時切實履職盡責，亦可確保區議員在任期內盡責反映市民意見，協助政府掌握社區脈搏。