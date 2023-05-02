區議會重設委任議席　民政專員任區會主席　直選議席佔兩成較1982年低 (15:42)

李家超被問到若視直選議員為2019年亂象根源，為何仍然保留兩成直選議席，而非直接委任全體區議員。李家超解釋指，按實際情况決定新制，指已考慮過往亂象，「以前行錯咗路，所以有一啲港獨、助長「黑暴」以及攬炒嘅人進入咗區議會，係不爭嘅事實，唔好忘記呢啲事情，呢啲行嘅方向錯呢，我哋要改返佢」。他強調，不容區議員破壞香港整體利益，亦不容區議員「攬住任何一個香港人跳崖」。

地區委員會互選議席則由地區分區委員會、地區防火委員會和地區撲滅罪行委員會委員，以全票制方式互選，直選則採用目前立法會選舉所用的雙議席單票制。至於參選門檻，參加直選者須獲當區50名選民提名、再獲當局三會，即分區委員會、防火委員會及滅罪委員會每會各3人提名；經地區委員會渠道出選者，本身毋須為該三會的成員，但亦須獲三會之中每會各3人提名。不論委任或選舉產生者，都須先經資格審查，當局有需要時可諮詢國安委意見。

而88席直選按雙議席單票制，則會由目前400多個選區，改成44個地方選區。政制及內地事務局長曾國衞指，由於時間緊逼，當局會暫停選管會的劃界工作，並改由政府負責，會將目前選區重新組合，將相鄰區域合併，變成44個選區，日後選區劃界工作則會交由選管會負責。

另外，政務司長陳國基將主持地區治理領導委員會，統籌各部門地區工作。陳國基表示，委員會有三個職權，包括就地區治理工作制定策略方針、具體政策及措施及工作優次、審視地區工作成效及資源調配等，會定期向特首匯報相關工作成效，預計於年中成立和召開首次會議，常設代表為民生部門，亦可按情况增補。

陳國基亦指，政務司副司長卓永興將主持地區治理專組，取代現有由民青局常任秘書長擔任主席的「地方行政督導委員會」，負責處理地區內的「老、大、難」工作，以全局觀及更宏觀角度處理地區問題，亦會根據領導委員會定下的方針制定相關政策，同樣預計今年年中召開首次會議。