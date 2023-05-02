區議會改制｜重設委任議席　民政專員任區會主席　直選議席佔兩成較1982年低 (15:42)

特首李家超亦被問到，若視直選議員為2019年亂象根源，為何仍然保留兩成直選議席，而非直接委任全體區議員。李家超解釋指，按實際情况決定新制，「以前行錯咗路，所以有一啲港獨、助長『黑暴』以及攬炒嘅人進入咗區議會，係不爭嘅事實，唔好忘記呢啲事情，呢啲行嘅方向錯呢，我哋要改返佢」。他強調，不容區議員破壞香港整體利益，亦不容區議員「攬住任何一個香港人跳崖」。

被問到區議會新制下直選議席比1982年更少，是否代表特區政府比港英政府更無信心讓市民選出社區代表，以及過往特區政府增加區議會民選議席的做法「行錯路」。李家超強調，不同意殖民地政府為本港帶來民主，又指2019年前無人預期「黑暴」出現及有人推動港獨，過往特區政府已盡力推動政策，但當「特別情况」降臨，就有需要確保不會出現制度缺陷。他亦不同意民主只以選票衡量，強調要真正幫助社區發展才是好制度。

李家超指，由民政專員擔任區議會主席，有助體現行政主導，又指區議會須重回《基本法》97條「非政權諮詢組織」的角色，並且「去政治化」。他又反問「是否議員愈多愈好呢？呢個係無科學根據，兼且仲會有碎片化」，指若區議員關注的地區太小，可能不止「見樹不見林」，更可能「只見樹葉不見樹」。民政及青年事務局長麥美娟就指，由民政專員擔任區議會主席，有助政府一併統籌地區關愛隊、區議會及地區委員會，亦是回應地區中有關三者如何協調的關注，而新制下的區議會將不設副主席。

地區委員會互選議席則由地區分區委員會、地區防火委員會和地區撲滅罪行委員會委員，以全票制方式互選，直選則採用目前立法會選舉所用的雙議席單票制。至於參選門檻，參加直選者須獲當區50名選民提名、再獲當局三會，即分區委員會、防火委員會及滅罪委員會每會各3人提名；經地區委員會渠道出選者，本身毋須為該三會的成員，但亦須獲三會之中每會各3人提名。不論委任或選舉產生者，都須先經資格審查，當局有需要時可諮詢國安委意見。

而88席直選按雙議席單票制，則會由目前400多個選區，改成44個地方選區。政制及內地事務局長曾國衞指，由於時間緊逼，當局會暫停選管會的劃界工作，並改由政府負責，會將目前選區重新組合，將相鄰區域合併，變成44個選區，日後選區劃界工作則會交由選管會負責。

被問到不同政見人士可否參選新一屆區議會，李家超稱任何對政府施政持反對意見或不同想法的人士均可參選，但參選人必須真誠擁護《基本法》及效忠特區，強調與政見無關，「唔好有任何誤導」。他強調，新制度只排除一種人，就是違背本港及市民利益、破壞國家安全、攬炒及支持「黑暴」者。

另外，政務司長陳國基將主持地區治理領導委員會，統籌各部門地區工作。陳國基表示，委員會有三個職權，包括就地區治理工作制定策略方針、具體政策及措施及工作優次、審視地區工作成效及資源調配等，會定期向特首匯報相關工作成效，預計於年中成立和召開首次會議，常設代表為民生部門，亦可按情况增補。

陳國基亦指，政務司副司長卓永興將主持地區治理專組，取代現有由民青局常任秘書長擔任主席的「地方行政督導委員會」，負責處理地區內的「老、大、難」工作，以全局觀及更宏觀角度處理地區問題，亦會根據領導委員會定下的方針制定相關政策，同樣預計今年年中召開首次會議。