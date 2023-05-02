22至23年度稅收少183億　印花稅收入減三成　清稅申請與上年度相若　稅局：清稅者非全屬移民 (15:31)

稅務局亦交代其他臨時稅收數字，其中 2022至23年度利得稅收入為1742億元，升4%，評定稅款增15%；薪俸稅收入為795億元，升5%，評定稅款增8%；印花稅收入則為700億元，下跌297億元，即減少30%。稅務局長譚大鵬指，上一年度樓市不太活躍，股票市場亦非暢旺，料因此令印花稅收入下跌。稅務局估計來年綜合稅收為3973億元，比2022至23年度增5%，其中預料印花稅收入為850億，較2022至23年度增21%。

至於發出個別人士報稅表數目下降是否與移民潮有關，譚大鵬指，除每年年中，稅務局年內亦會發報稅表，其中2022至23年發出的個人報稅表為273萬份2021至22年度為287萬份、2020至21年度則為297萬份。他指減少發出報稅表涉及不同原因，例如有納稅人連續數年不需交稅，加上2019年起有多項稅項寬減，不少納稅人因此跌出稅網。

譚大鵬亦進一步解釋，指發出報稅表減少，亦不一定代表稅收減少，指2021至22年度實際納稅人數為95萬3000人，比對上一年的91萬多人增加。至於離港清稅數字，譚指2022至23年度約有5.61萬人申請離港清稅，與2021至22年的5.65萬人相若。他指離港超過一個月者就可申請清稅，稅局沒有備存離港原因，納稅人亦未必會交代，指除了移民，亦有人因本身由外國到港工作，完成工作後離港，又或有人需到海外升學，都有機會需要清稅。