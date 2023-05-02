男子否認33年前性侵兩名表妹 (14:15)

案發時14歲的被告C.F.L.被控於1990年8月某日，在新界大埔某單位非禮年齡在16歲以下的女童，即10歲的Y。被告另被控於同年8月某日，在同地強姦X和襲擊X令她身體受嚴重傷害，X當時7歲。

控方開案陳辭指，Y和X為兩姊妹，被告則為二人的表哥，Y和X孩童時暑假慣常到被告一家位於大埔的案發單位留宿，3罪發生時均只有3人在單位內。該年8月某天，被告著Y做倒立姿勢，當時穿短褲的Y用雙手撐地雙腳朝天，被告遂用手掀開Y的褲子和內褲，使其私處露出。

8月另一天，被告帶X入房後關起和鎖上房門，要求她躺在地上和閉上眼睛，X感覺褲子和內褲被脫下，雙腿遭張開，私處被觸碰。X睜開眼睛時看到被告壓在自己身上，用手指張開她私處，貌似正在研究。被告繼而用陽具插入，X感覺痛楚要求停止，被告捂著她嘴巴，未幾有人敲門。

被告短暫離開後折返，以筆插入X私處轉動，X同樣掙扎不果，直至被告說：「死喇，黑晒」方停止。同日稍後，被告的姊姊替Y和X洗澡時，發現X下體有黑色污跡，Y亦留意到妹妹私處附近有瘀傷。