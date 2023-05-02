六人涉「私了」便衣警　四人認罪候判 (14:11)

今日認罪被告為技工劉文全（現年30歲，下同）、文員林芷瑩（女，32歲）、保險從業員盧嘉欣（女，25歲）及17歲男生。劉及林為夫婦，兩人孕有一名未滿一歲的兒子。

案情指，當晚7時半許，本來在唐明街公園內遠處觀察黑衣人的2名便衣警員，其中一人即警員6191被示威者發現後，遭包括4名被告在內逾30名群眾包圍。劉要求該警員除下面罩以確認他並非警察，林對該警員多次大喊。當其他人拉扯該警員時，盧從背包取出一把槌子，擊打該警員的右大腿。17歲男生則舉起手機把鏡頭對向該警員，然後用雨傘戳向對方共3次。

該警員其後沿唐俊街逃跑，不久被人從後踢跌，遭逾十人追打。及後該警員獲另一名便衣警11957攙扶下離開，但兩人逃走不久再遭截停及被逼分開。該警員受到劉在內數名示威者襲擊。最終該警員獲救後送往附近公立醫院急救，3日後轉往養和醫院。驗傷結果顯示，他頭部、臉部及四肢有逾10道裂傷，鼻骨左邊有骨折並出現碎骨片移位。

餘下兩名被告，即保險經紀吳婉菁（21歲）及電腦程式員雷藝佳（23歲）不認罪受審。