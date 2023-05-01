五一無遊行　杜振豪改擺街站　雷玉蓮咬苦瓜獨行 (17:05)

街站設於港鐵荃灣站A出口相連的天橋，其間有7名警察公共關係部警員在不足5米範圍內戒備，另有數名軍裝警員在附近巡邏及戒備。有公共關係部警員要求杜振豪等人出示身分證，警員隨後抄寫資料和拍攝證件，另有警員舉機錄影。

黃迺元沒有出席街站，杜振豪向記者表示，黃本來想出席，惟因身體不適留家休養，形容其情緒「ok」。

杜振豪接受傳媒訪問時稱，自早前主動取消遊行後，沒有再接獲警方任何形式的聯絡，惟續收到匿名個息，由早前勸他勿辦遊行，改為勸勿擺街站。他稱該些匿名信息對他影響不大，反而他認為官員開腔為遊行定調，難免令人擔心繼續舉辦遊行的後果。他亦質疑政府反對遊行的理據站不住腳，冀政府有更廣闊胸襟。

杜提到，今日未能舉辦遊行既擔心也可惜，又稱昨「姜濤誕」在銅鑼灣「萬人空巷」，大批歌迷參與活動，「嗰度數以萬計的fans參與活動，我哋申請得500人啫，佢哋做到點解我哋500人做唔到呢？」他說僱員須冒風險參加遊行，即使成功舉辦，預計也只有不足100人參與。被問到日後會否再申辦遊行，他稱難以說實，會再作考慮。

而社運人士雷玉蓮則獨自於旺角朗豪坊外示威，她口咬「苦瓜」，頭髮亦束上苦瓜，由朗豪坊「苦行」至西洋菜南街及豉油街交界，後坐下吃以水及腐乳混和的飯，寓意工人「無啖好食」、苦不堪言，批評最低工資即使調高至時薪40元亦屬無良，不見進步。