「港車北上」下月起接受申請　七一實施 (12:23)

廣東省公安廳預料，約45萬名本港私家車車主受惠，每輛申請車輛可配兩名駕駛人，車主持回鄉證，名下登記持有1輛車長小於6米、且不超過8座的非營運小型載客汽車就可申請，沒有配額限制。廣東省當局亦採用電子牌證，不會發出實體牌證，亦不收牌證費。新安排下進入內地的香港車輛，不需再掛金屬車牌。電子牌證有效期最長不超過1年。

「港車北上」計劃推出初期，申請數目有上限，並以電腦抽籤方式分配。開放申請後首星期每個工作天接受200個申請，由第二星期起每個工作天接受300個申請，及後會檢視情况逐步提升接受申請數目。申請人須先透過「港車北上」指定網站登記電腦抽籤。首輪抽籤報名日期為5月29日及30日，抽籤結果並於五月三十一日公布則於5月31日公布。中籤者可在6月1日上午9時起，按電腦系統隨機分配的日期於指定時間內遞交「港車北上」的申請。

同時，粵、港政府亦同意為每日出行車輛數目設上限，獲發「港車北上」相關牌證的申請人，可於每月月中開始，經網上預約出行系統預約下一個月的指定時段出，並視乎預約數目，可能需要以電腦抽籤方式分配，如申請數目少於所設上限，系統將接受申請人以先到先得方式預約。

保險方面，兩地有關監管機構已就跨境汽車保險「等效先認」安排達成共識，香港車主可直接向香港保險公司投保符合規定的「等效先認」保險，無需另行投保內地機動車交通事故責任強制保險（交強險）。

廣東省方面又指，「港車北上」的車輛只能經港珠澳大橋珠海公路口岸進出，以及只在廣東省範圍內行駛，車輛在廣東行駛期間，須懸掛香港車牌，過關時採用「一站式」安排，車輛只需在港珠澳大橋珠海公路口岸停車即可完成海關、邊檢手續。「港車」每次入境後連續停留不得超過30天，每年累計停留不得超過180天。