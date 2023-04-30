積金局稱僅3成拖欠強積金供款僱主在限期前清繳欠款　研修例推分層附加費 (13:28)

劉麥嘉軒今日（30日）在網誌表示，在強積金制度下，強積金受託人必須每月向積金局通報懷疑拖欠供款個案，若發現拖欠供款的違規個案，會向違規僱主發出付款通知書，要求僱主補交拖欠供款及相等於欠款款額5%的附加費。她說，並非全部僱主都在到期日前補交欠款和繳付附加費，積金局於2022至23財政年度發出付款通知書後，只有約3成僱主在到期日或之前清繳所有欠款和附加費。為針對上述情況及進一步加強阻嚇力，劉麥嘉軒說正研究修例優化現行機制，推行分層附加費安排，若違規僱主超過指定期限仍未清繳拖欠供款及附加費，欠款附加費便會相應遞增。

劉麥嘉軒又表示，疫情期間出現不少僱主暫時停業及結業的情況，在2021至22財政年度，積金局成功為超過8萬名僱員追討約1.4億元拖欠供款；2022至23財政年度則成功為超過9萬名僱員追回約1.45億元拖欠供款。積金局向違規僱主發出的附款通知書亦有所上升，2021至22財政年度約32萬張，按月平均2.65萬張；2022至23財政年度則發出了35萬張，平均每月2.89萬張，增幅為9%。

此外，政府日前宣布，取消強積金對沖安排將於2025年5月1日生效，劉麥嘉軒表示，歡迎政府的決定，稱積金局會全力配合協助政府推行相關措施。