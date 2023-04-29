公立醫院求診每日逾6000人 醫管局呼籲病情較輕者轉向私家醫生求醫 (16:17)

截至下午3時，最少5間公立醫院急症室的輪候時間超過5小時，包括將軍澳醫院及屯門醫院，威爾斯親王醫院等逾6小時，基督教聯合醫院需等逾7小時，廣華醫院更需等逾8小時。

徐錫漢稱，近日急症求診人數有上升趨勢，昨日有高達6255人求診，當中逾1100人經急症室入住內科病房，需等長時間才可上病房的時間不算太嚴重，急症室同事面對求診人數上升已努力應對，只是若同一時間有較多危急個案，次緊急或非緊急病人或需要等候較久，連醫生也「未必能夠即時答到要等幾耐」，盼市民諒解。據醫管局網頁，截至本周一的過去一周（18日至24日），急症醫院內科住院病牀平均使用率為108%。

徐又稱，以其工作的瑪麗醫院為例，急症室求診者中流感及新冠相關個案增加約一兩成，其他醫院亦有類似情況，當中各年齡層都有，但大部分病情不算十分嚴重，求診後已可回家。

另外，對於東區醫院早前有病人在輪候急症期間在洗手間失救，被問到接下來的長周末有否特別措施應對急症室人流，徐指醫管局已採取一系列即時措施，並將落實短期措施，避免不幸事件再發生