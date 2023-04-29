7人涉25宗釣魚騙案被捕　涉款50萬 (15:46)

東九龍總區重案組總督察郭靜怡指，警方行動中搜出大量洋酒、藥物、現金，總值超過7.5萬元，懷疑集團將貨物出售圖利。警方又在其中兩名集團成員家中搜出兩部俗稱「貓池」的電話數據機及大量SIM卡，相信有人用這些工具發放釣魚短訊欺騙市民。

東九龍總區重案組高級督察甄皓姸指，過去兩年，騙徒主要假扮零售平台向市民發送假網站連結，謊稱市民的會員積分到期，要求輸入信用卡資料換禮品。近期亦有騙徒假扮運輸署，要求車主以信用卡付款20元申請易通行。當騙徒取得信用卡資料後，以往主要將信用卡綁定電子錢包，再招攬成員到實體店購物。但警方發現有騙徒今年2月開始轉型到網購平台購物，以逃避警方調查。集團會招攬成員提供實名登記電話卡，再在網上下單購物，並提供住址收貨，再將買到的貨轉賣至小型藥房或酒莊以換取現金，再經轉數快或虛擬貨幣錢包洗黑錢。

警方截至今日一共拘捕7人，其中有人涉嫌為去年「彈票黨」成員。7名被捕人涉嫌串謀以欺騙手段獲得財產，牽涉至少25宗釣魚網站騙案，涉款50萬。4男3女被捕人年齡介乎27至61歲，分別報稱送貨司機、家庭主婦、無業。警方稱行動繼續，不排除有更多人被捕。